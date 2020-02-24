الكويت تلغي احتفالات العيد الوطني بسبب ” كورونا “

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 11:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الكويت، الاثنين، إلغاء الاحتفالات بالعيد الوطني حتى إشعار آخر بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان له “إن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين”.

وقرر مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، كما دعا المجلس إلى “تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم”.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون دخول كورونا إلى البلاد، والتي تأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، قرارا حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات فحص كورونا المستجد.

Advertisements

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية، ناصر الشليمي، أنه بناء على التوصيات الصادرة من وزارة الصحة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا صدرت تعليمات من مدير عام المؤسسة، الشيخ يوسف العبدالله الصباح بحظر دخول جميع السفن القادمة من العراق بكافة أنواعها إلى الموانئ التابعة للمؤسسة (الشعيبة – الشويخ – الدوحة) حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وقالت الوزراة في بیان إن “الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر (53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما)”.

أما الحالة الثالثة “فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر ( 21 عاما)”.

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.