كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 11:10 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صادق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم الإثنين على مهمة مفاوضهم ميشال بارنييه، محددين شروطهم بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع المملكة المتحدة ما بعد بريكست، على ما أفادت عدة مصادر أوروبية. وبعد حصوله على الضوء الأخضر من السفراء، يطرح التفويض الذي كان نتيجة محادثات بين مختلف العواصم، خلال اجتماع وزاري في بروكسل الثلاثاء لإقراره رسميا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر للتفاوض مع لندن بعد “البريكست “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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