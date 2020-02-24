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نتنياهو يقرر استمرار القصف على قطاع غزة

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 11:10 مساءً - مشاركة

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، استمرار القصف على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما أفاد به نتنياهو على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، بعد مشاورات أمنية أجراها مع وزير الدفاع نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغمان، ورئيس جهاز الأمن القومي مئير بن شبات.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن إسرائيل لا ترغب في معركة واسعة، مضيفًا: ”لكننا نجهز خطة“.

وتابع بينيت في مقطع متلفز بثته قناة ”كان“ الرسمية: ”إن لم يكن هناك خيار سنشن معركة قاسية، لن نعلم العدو بموعدها أو مكانها، نحن ملتزمون بالحفاظ على أمن سكان (مستوطني) غلاف غزة“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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