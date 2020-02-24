كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: ثلث المصابين في حادث الدهس من "الأطفال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الداخلية بولاية هسن الألمانية، مساء اليوم الإثنين، بأن حادث الدهس الذي شهدته بلدة فولكمارسن خلال الاحتفالات بأحد المهرجانات، نتيج عنه 30 مصابًا ثلثهم تقريبًا من الأطفال.

هذا وما زالت الشرطة الألمانية تواصل التحقيقات وتنظر في جميع الاحتمالات بشأن الحادث، لكن ليس لديها أية إشارة إلى الآن حول دوافع السائق المتسبب في الواقعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال مكتب الإدعاء العام في فرانكفورت: إن حادث الدهس يعتبر "محاولة قتل"، وسيتم تقديم المتهم إلى النيابة بمجرد أن تسمح حالته بذلك، وسيعمل التحقيق في كل الاتجاهات.