كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت.. إلغاء النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الكويتية، مساء اليوم الإثنين، أنها ألغت النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كما تم تشكيل فريق برئاسة وزير الصحة للحد من انتشار الفيروس.

هذا وأكد مجلس الوزراء الكويتي أنه لن يتهاون باتخاذ بأي إجراء لحماية البلاد من "كورونا"، داعيًا إلى تفهم الإجراءات التي تتخذها السلطات لمواجهة الفيروس.

وأفاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق من اليوم، بأن "العالم يجب أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ويستعد لـ "وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس: إن "المنظمة لا تعتبر أن الفيروس، الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي"، لافتاً إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل".