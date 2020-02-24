كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة الفرنسية" تؤكد: شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، مساء اليوم الاثنين، شفاء آخر مريضٍ مصاب بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا وخروجه من المستشفى.

وأكد فيران على أن "فيروس كورونا لم يعد متواجداً على الأراضي الفرنسية"، موضحاً أنه "تم شفاء آخر مريض كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معدياً وقد عاد أدراجه".

وطلب وزير الصحة من المواطنين الفرنسيين العائدين من شمال إيطاليا؛ حيث تخضع 11 مدينة لحجر صحي بسبب تخطي عدد المصابين بالفيروس الـ200 شخص، "اتخاذ احتياطات صحية حددتها وزارة الصحة".

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وأضاف: "إذا كنتم عائدين من روما ليس هناك أي احتياط معين يجب اتخاذه، وأنا شخصياً سأكون متواجداً غداً في روما برفقة وزراء صحة أوروبيين، ولكن إذا كنتم عائدين من ميلانو أو البندقية فعليكم أن تتخذوا احتياطات صحية لمدة 14 يوماً".

ويأتي ذلك، بعدما قال فيران، يوم أمس الأحد، إن "ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلاده أمر مرجح للغاية، وإن السلطات الصحية تستعد تحسبًا لانتشاره"، لافتاً إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.

وأضاف الوزير الفرنسي: "اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون، وحالته الصحية ليست مقلقة، وكل الباقين عدا رجل توفي عن ثمانين عامًا، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى"، وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.