بعد الجدل..”الجبهة الاجتماعية”:لا مشكلة في رفع العلم الجزائري مع العلم المغربي

بعد الجدل الذي خلفه منع رفع العلم الجزائري، في المسيرة الوطنية، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمس الأحد، بالدار البيضاء، عبرت الجبهة عن “مساندتها لحراك الجزائريين، وعن عدم وجود أي مشكلة في رفع العلم الجزائري إلى جانب العلم المغربي، مجاورا لأعلام الشعوب المنتفضة”.

وشدد منعم وحتي، عضو لجنة المتابعة بالجبهة، في تدوينة نشرت بالصفحة الرسمية للجبهة، على أنه “من العادي، أن تحدث انفلاتات فردية هنا أو هناك، في مسيرات وطنية من هذا الحجم، لكن الموقف المسؤول، يكون مؤسسا”.

وأكد المصدر ذاته، بأن “الحراك المطلبي في الجزائر في عمقه اجتماعي، وديمقراطي في مطالبه، ولا يمكن أن تكون الجبهة الاجتماعية المغربية، إلا سندا متضامنا مع حراك الأشقاء الجزائريين..”، مبرزا “سنرفع أعلام ومطالب الشعب الجزائري، فوحدة الشعوب وسيادتها على أوطانها، وفتح الحدود بينها جبهة أخرى لنضال الجبهة الاجتماعية المغربية”.

وأوضح منعم وحتي، عضو لجنة المتابعة بالجبهة، في تدوينة نشرت بالصفحة الرسمية للجبهة بأن “الجبهة الاجتماعية المغربية، حراك مطلبي يضم إطارات جمعوية، مدنية، تربوية، حقوقية، تنظيمات نقابية وحقوقية، تنسيقيات فئوية، إطارا للمعطلين، تنظيمات سياسية.. “، مؤكدا ” أن دينامية بهاته المكونات، تحتاج لشي من الوقت، لترتيب أسقف خطابها وتمثل الوحدة المطلبية التي شعارها المركزي : الديمقراطية، الحقوق والحريات، القطاعات الاجتماعية الحيوية، أدوار النساء والشباب..”.

وقد أثار منع العلم الجزائري، خلال مسيرة، أمس الأحد، التي نظمتها “الجبهة الشعبية” في الدارالبيضاء، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، إستياء عدد من المشاركين في المسيرة.

