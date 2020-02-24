مخرج يهاجم فيلم “30 مليون” وأحد أبطاله يرد

اندلعت حرب كلامية بين المخرج عبد السلام الكلاعي، والممثل إدريس شلوحي، بسبب انتقاد الأول لفيلم “30 مليون”، الذي شارك فيه الثاني، ويححق إقبالا كبيرا منذ بداية عرضه في القاعات.

وهاجم الكلاعي فيلم “30 مليون” بطريقة شرسة رغم الاقبال الكبير عليه في القاعات السينمائية، وقال: “ما كاين لا عجب ولا عجاب. يكفي تجمع حفينة ديال المهرجين، وتعطيهم يمثلو شي خريبيقة وترميها للشعب الأمي فنياً وأراك للفراجة. تصور معي كم سيبيع من التذاكر فيلم يمثل فيه النيبا وإكشوان وساري كول والميلودي والشيخة الطراكس. خصك غير يكون عندك الوجه مقزدر وتديرو”.

وخرج أحد أبطال الفيلم، وهو الكوميدي إدريس شلوحي للرد عبر تدوينة فايسبوكية، كتب فيها: “من الطبيعي الانتقاد ومن الطبيعي ميعجبكش عمل لكن لي ماشي عادي هو أنك توصف كل من شاف العمل ديال المهرجين كيف سميتينا عمل تافه و لله الحمد و لحد الآن معمرنا خدينا فلوس الدعم فهاد المهرجين جمعو فلوسهم الخاصة و دارو فيلم من جيوبهم و فلوس وليداتهم و عائلاتهم”.

وأضاف إدريس، الذي يشكل ثنائيا مع الكوميدي مهدي: “ولكن مخاصكش تحكم على ذوق الجميع وتكلم باسم الشعب الأمي فنيا كيف كتقول اسي الواعر…. و في الأخير كنشكر كاع الناس لي كيساندونا و كيمشيو اشوفو الفيلم دليالنا و لي غادي فالنجاح ديالو … و تحية للجيل المهرجين لكيعمرو المسارح ديال المغرب “.

ويشارك في الفيلم موضوع النقاش فنانون بارزون، منهم يسار المغاري، وفاتي جمالي، وابتسام تسكات، وكريمة غيث، ورفيق بوبكر، وربيع القاطي، وإدريس ومهدي.