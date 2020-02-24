الإبتزاز والتهديد بنشر صور إباحية لفتاة..استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة نزيل من 8 أشهر إلى سنة نافذة

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية في ابتدائية الحسيمة، بالرفع من عقوبة نزيل من 8 أشهر إلى سنة حبسا نافذا، على خلفية ابتزازه لفتاة والتهديد بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة لم يحصل على مبلغ مالي طلبه منها.

وأنكر النزيل “ب.ج” المنحدر من دوار “تلايوسف” بجماعة “ازمورن” التهم المنسوبة إليه، لكن المحكمة واجهته بدلائل عبارة عن صور، ومحادثات موثقة تثبت تورطه في القضية، ما جعله يلتزم الصمت.

وكانت غرفة الجنح قد حكمت ابتدائيا في شهر يناير الماضي، على السجين نفسه بـ 8 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بـ “حيازة مواد اباحية والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة”.