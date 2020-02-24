توفي رجل أمريكي من ولاية كاليفورنيا بعد تحطم صاروخه، المصنوع منزلياً، أثناء محاولته الطيران إلى الفضاء الخارجي، لالتقاط صور، تدعم إيمانه بأن الأرض كروية، لكن الصاروخ سقط، بعد وقت قصير من إقلاعه.
وهبط الصاروخ إلى الأرض، وعلى ممتلكات خاصة بالقرب من منطقة بارستو، في ولاية كاليفورنيا، بعد انطلاقه بلحظات قليلة، ظهر أول أمس السبت.
وكان مايك هيوز، البالغ من العمر 64 سنة، يريد الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي، لمعرفة ما إذا كان العالم مستديرًا، وفق ما أوردته شبكة “يورونيوز”.
ونشرت قناة العلوم على صفحتها الخاصة على “تويتر” تغريدة، جاء فيها “توفي هيوز بشكل مأساوي خلال محاولة لإطلاق صاروخ محلي الصنع، أفكارنا، وصلواتنا مع عائلته، وأصدقائه خلال هذا الوقت العصيب، لقد توفي وهو يسعى إلى تحقيق حلمه، وكانت قناة العلوم هناك لتوثيق رحلته”.
وجدير بالذكر أن هيوز، وهو سائق سيارة ليموزين، أيضًا، دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2002 لأطول قفزة بالليموزين في منحدر، حيث بلغت مسافة القفزة حوالي 31 مترا.
وقال هيوز في مقطع فيديو تم نشره على موقعه في يوتوب: “أريد إقناع الناس بأن بإمكانهم القيام بأشياء غير عادية في حياتهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكي يلقى حتفه على متن صاروخ فضاء صنعه بنفسه لإثبات كروية الأرض! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.