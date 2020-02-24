أمريكي يلقى حتفه على متن صاروخ فضاء صنعه بنفسه لإثبات كروية الأرض! – فيديو

توفي رجل أمريكي من ولاية كاليفورنيا بعد تحطم صاروخه، المصنوع منزلياً، أثناء محاولته الطيران إلى الفضاء الخارجي، لالتقاط صور، تدعم إيمانه بأن الأرض كروية، لكن الصاروخ سقط، بعد وقت قصير من إقلاعه.

وهبط الصاروخ إلى الأرض، وعلى ممتلكات خاصة بالقرب من منطقة بارستو، في ولاية كاليفورنيا، بعد انطلاقه بلحظات قليلة، ظهر أول أمس السبت.

وكان مايك هيوز، البالغ من العمر 64 سنة، يريد الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي، لمعرفة ما إذا كان العالم مستديرًا، وفق ما أوردته شبكة “يورونيوز”.

Advertisements

ونشرت قناة العلوم على صفحتها الخاصة على “تويتر” تغريدة، جاء فيها “توفي هيوز بشكل مأساوي خلال محاولة لإطلاق صاروخ محلي الصنع، أفكارنا، وصلواتنا مع عائلته، وأصدقائه خلال هذا الوقت العصيب، لقد توفي وهو يسعى إلى تحقيق حلمه، وكانت قناة العلوم هناك لتوثيق رحلته”.