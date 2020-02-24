مازيمبي الكونغولي “يحط” الرحال بالدار البيضاء تأهبا لمواجهة الرجاء

وليد لباب_صحافي متدرب

وصل وفد مازيمبي الكونغولي، المتكون من 19 لاعبا، و13 فردا بين طاقمه وإدارييه، اليوم الاثنين لمدينة الدار البيضاء، لخوض لقاء ربع نهاية عصبة الأبطال الأفريقية، والذي سيجمعه يوم الجمعة بفريق الرجاء البيضاوي، في حدود الساعة الثامنة، على أرضية مركب محمد الخامس.

ومباشرة بعد وصوله، توجه مازيمبي عشية اليوم، من الفندق نحو ملعب الوازيس الخاص بفريق الرجاء، لخوض حصة إزالة العياء، في مستهل تحضيراته بالمغرب للمواجهة القوية.

جدير بالذكر أن كتيبة جمال السلامي، ستكون على موعد مع إياب حارق بدولة الكونغو، يوم 7مارس.