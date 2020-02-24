الوباء يواصل انتشاره في الدول العربية.. عمان تسجل إصابة سيدتين بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى تعليق الرحلات الجوية إلى إيران، حيث يوجد أكبر عدد لحالات الإصابة بالفيروس خارج الصين.
وقالت التلفزة العمانية إن الحالتين لمواطنتين عمانيتين جاءتا من إيران، لافتة الانتباه إلى أنهما في حالة مستقرة.
وكانت كل من الكويت، والبحرين، والعراق قد اعلنت اكتشاف حالات إصابة بالوباء، إضافة إلى حالات سابقة في الإمارات، ولبنان.
ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 12 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن العشرات ماتوا بالمرض.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي، إن عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس وصل إلى 61 حالة، فيما تفحص السلطات نحو 900 حالة أخرى مشتبه فيها.
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