سحر الصديقي تستعد لإصدار ألبوم “نور” وتكشف تفاصيله لـ”اليوم24″

تستعد الفنانة، سحر الصديقي، لإصدار ألبوم غنائي، بعنوان “نور”، لتنضم به إلى قائمة الفنانين، الذين عادوا إلى الألبومات، بعد سنوات من سيطرة أغاني السينغل على سوق الإصدارات.

وأكدت سحر الصديقي، في حديثها، لـ”اليوم24″، أن أغاني ألبومها ستصدر بشكل تدريجي، كما هو حال الألبومات الحديثة، مبرزة أن أول عمل منه يصدر يوم 27 فبراير الجاري بعنوان “صوفينا”.

وأشارت الصديقي إلى أن أغنية صوفينا تتحدث عن موضوع ضمان المستقبل في الحياة، وتعاملت فيها مع الملحن إسماعيل العصامي، فيما كتبت الكلمات بنفسها، وأشرف على إخراج الكليب لزوجها منصف المالزي، مفضلة أن تترك باقي تفاصيل الأغنية إلى حين صدورها.

وعن الألبوم، قالت سحر الصديقي إنها أطلقت عليه اسم “نور”، لأنه يبعث على الأمل، على الرغم من تضمنه بعض الأغاني الحزينة، موضحة أن زوجها منصف تكلف كذلك بالإدارة الفنية، أما الانتاج فهو لشركتهما الخاصة “لوزين”.

وتمنت الصديقي أن ينال الألبوم رضا الجمهور، وأن تحقق من خلاله عودة قوية إلى الغناء، الذي كانت بدايتها منه قبل الانتقال إلى التمثيل.