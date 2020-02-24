المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجراح وصفت بـ"المتوسطة" من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة المزرعة، مساء اليوم، الإثنين.
وذكرت المصادر الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية لشابين تعرضا لإطلاق نار في أحد أحياء بلدة المزرعة.
وأفادت المصادر بأن الشابين أصيبا بأعيرة نارية في المناطق السفلية من جسديهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.
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