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فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا  والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020

أوليفيه فيران

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أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، اليوم الاثنين، شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد وخروجهم من المستشفيات.

 

يتبع

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