شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 فبراير 2020 أوليفيه فيران Advertisements أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، اليوم الاثنين، شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد وخروجهم من المستشفيات. يتبع

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