شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:31 مساءً, 24 فبراير 2020 م المناطق - واس وجه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازياً، نظراً إلى التطورات المتعلقة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال الوزير الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن هذه الدعوة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المقررة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى، داعيًا المولى عز جل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت توقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.