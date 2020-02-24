جرحى فلسطينيون بعدوان إسرائيلي يستهدف قطاع غزة

أبو ردينة: الاستيطان إلى زوال

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 4 فلسطينيين مساء امس الاول في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في غزة إن أربعة مصابين بجروح مختلفة جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي الرئيسي في القطاع جراء استهداف إسرائيلي شرق غزة.وذكر شهود عيان أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع تدريب تتبع لأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة فيما سمع دوي انفجارات بشكل متتال. وقبل ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب أراضيها دون وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية رداً على اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد عناصرها والتنكيل بجثمانه عقب استشهاده قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة صباح امس الاول.

الى ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبرا مع قطاع غزة عقب توتر ميداني مع حركة الجهاد الإسلامي. وذكرت الإدارة الفلسطينية لمعبر (بيت حانون/أيرز)، المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق المعبر في الاتجاهين حتى إشعار آخر.

سياسيا، جددت الرئاسة الفلسطينية أمس رفضها لشرعية الخرائط التي تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن خطة واشنطن للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن”. وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بأن “الخرائط الأميركية ـ الإسرائيلية، التي تحدث نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يسمى بصفقة القرن لن تعطي شرعية لأحد، وأن الاستيطان جميعه إلى زوال”. وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، “لا يمكن تحويل هذه الخرائط المخالفة لقرارات الشرعية الدولية إلى سياسة أمر واقع”.وأضاف “أن الخارطة الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها والتعامل معها هي خارطة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف “التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي سيؤدي إلى القضاء على أي فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية”.