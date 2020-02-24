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عبد الغني شهد: ملعب تدريبات الشرطة بائس.. تسبب بإصابات كثيرة

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2020-02-24 | 21:28

عبد الغني شهد: ملعب تدريبات الشرطة بائس.. تسبب بإصابات كثيرة

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وصف مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة، عبد الغني شهد، ملعب تدريبات نادي الشرطة بـ"البائس"، مشيراً إلى أنه يتوجب على ادارة النادي تغييره.
وقال شهد في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية إن "الملعب الخاص بتدريبات نادي الشرطة، بائس للغاية وتسبب باصابات كثيرة مثل كرار جاسم ولاعبين اخرين".

واضاف ان "ادارة نادي الشرطة محترفة في جميع الامور، لكتن يتوجب عليهم ان يلتفتوا الى ملعب تدريبات الفريق وتغييره الى ملعب افضل".


واوضح أن "سياستي مع لاعبي نادي الشرطة ستكون باعتماد منهج البقاء للافضل من خلال الاعتماد على اسس واحصائيات علمية، حيث اشارت الاحصائات الى ان هناك لاعبين اعماهرم كبيرة لكنهم ركضوا اكثر من 11 كم في مباراة الكهرباء".

واكمل شهد أن "رحيل مهند علي وامجد عطوان وصفاء هادي اثر بشكل كبير على الفريق، نبحث الان عن تعويضهم بلاعبين جدد".

وعن المنتخب الاولمبي، أكد شهد أن "الفريق كان بحاجة الى معالج طبي وطرحت على اتحاد الكرة احد اسماء المعالجين لكن للاسف لم يتم التعاقد معه، في النهاية ضمه نادي ".


واكمل، أن "اتحاد الكرة السابق، صفحة وانطوت ونحتاج الى التخطيط للمستقبل، طرحت العديد من الافكار في الماضي لكن اتحاد الكرة لم يطبقها، اتمنى ان تطبق مستقبلاً".
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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