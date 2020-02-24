عبد الغني شهد: ملعب تدريبات الشرطة بائس.. تسبب بإصابات كثيرة

وقال شهد في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يبث على قناة السومرية إن "الملعب الخاص بتدريبات نادي الشرطة، بائس للغاية وتسبب باصابات كثيرة مثل كرار جاسم ولاعبين اخرين".

واضاف ان "ادارة نادي الشرطة محترفة في جميع الامور، لكتن يتوجب عليهم ان يلتفتوا الى ملعب تدريبات الفريق وتغييره الى ملعب افضل".



واوضح أن "سياستي مع لاعبي نادي الشرطة ستكون باعتماد منهج البقاء للافضل من خلال الاعتماد على اسس واحصائيات علمية، حيث اشارت الاحصائات الى ان هناك لاعبين اعماهرم كبيرة لكنهم ركضوا اكثر من 11 كم في مباراة الكهرباء".

واكمل شهد أن "رحيل مهند علي وامجد عطوان وصفاء هادي اثر بشكل كبير على الفريق، نبحث الان عن تعويضهم بلاعبين جدد".

وعن المنتخب الاولمبي، أكد شهد أن "الفريق كان بحاجة الى معالج طبي وطرحت على اتحاد الكرة احد اسماء المعالجين لكن للاسف لم يتم التعاقد معه، في النهاية ضمه نادي ليفربول".



واكمل، أن "اتحاد الكرة السابق، صفحة وانطوت ونحتاج الى التخطيط للمستقبل، طرحت العديد من الافكار في الماضي لكن اتحاد الكرة لم يطبقها، اتمنى ان تطبق مستقبلاً".