تعطيل المدارس في النجف حتى اشعار اخر

اعلنت مديرية تربية النجف، الاثنين، عن تعطيل المدارس في المحافظة حتى اشعار اخر. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من وزيرة التربية سها خليل العلي بك قررت عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة كافة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الكوادر التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ بعد التأكد من تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا". Advertisements واضافت ان "تعطيل الدوام جاء لفسح المجال امام الفرق الصحية والطبية باخذ دورها الصحيح لاجراء الكشف والوقاية". وقد اشارت مديرية صحة النجف الاشرف في وقت سابق باصابة شخص في المدينة القديمة مما تطلب استنفار عام في دوائر المحافظة الصحية والطبية للتأكد من عدم انتشاره في مناطق اخرى.

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