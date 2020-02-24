في قمة مصر.. الزمالك ينسحب والاهلي يفوز بقرار الحكم

2020-02-24 | 20:31
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اطلق الليتواني جيديميناس ماسيكا، حكم مباراة قمة الدوري المصري الممتاز، بين الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بعد عدم وصول الفريق الأبيض.
واعتبر حكم المباراة الزمالك منسحبًا بعد مضي 20 دقيقة على موعد المباراة دون حضور الأبيض.
وغاب الزمالك بالكامل عن المباراة بداعي التعطل المروري الذي حال دون وصولهم إلى ملعب المباراة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن مساء أمس انسحابه من الدوري وفض معسكر الفريق استعدادًا للقمة، قبل أن يستقر صباح اليوم على خوض المباراة بالناشئين الذين تأخروا عن الحضور.
بذلك يعتبر فريق النادي الأهلي فائزًا بالمباراة بنتيجة 2-0.
وغاب الزمالك بالكامل عن المباراة بداعي التعطل المروري الذي حال دون وصولهم إلى ملعب المباراة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن مساء أمس انسحابه من الدوري وفض معسكر الفريق استعدادًا للقمة، قبل أن يستقر صباح اليوم على خوض المباراة بالناشئين الذين تأخروا عن الحضور.
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