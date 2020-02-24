عبد الغني شهد في 'صوت الملاعب' بأول ظهور بعد قيادة القيثارة الخضراء

ويعد هذا الظهور هو الاول لمدرب المنتخب الاولمبي السابق ومدرب نادي الشرطة الحالي، حيث سيكشف سبب اختياره لقيادة القيثارة الخضراء والصعوبات التي يواجهاا واهدافه مع الفريق.

برنامج "صوت الملاعب" يبث على قناة السومرية من تقديم الاعلامي طه ابو رغيف من يوم الاحد الى الاربعاء في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد.

