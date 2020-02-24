محافظ النجف يطالب الحكومة بتزويد المحافظة بكمامات وأدوية

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، الحكومة بتزويد المحافظة بكمامات وأدوية، فيما أكد مدير دائرة الصحة في المحافظة رضوان الكندي حجر ١٣ شخصاً من طلبة الدين في المحافظة.
من جانبه، أوضح الكندي، أن "معلومات وصلت عن الحالة إلى دائرة صحة المحافظة وذهبت مفرزة طبية إلى الحالة"، مبيناً :"وجدنا لديه ارتفاع طفيف بالحرارة وعرفنا انه قادم من مدينة قم الإيرانية وعزلناه في غرفة وبعثنا بعينة غلى بغداد".
وأشار إلى أن "الحالة ظهرت أنها موجبة، ورغم ذلك كان بحالة جيدة وتم إرسال فريق لحجر كل المقيمين في المدرسة الدينية داخل فندق".
وتابع الكندي، أن "13 شخصاً من طلبة العلوم الدينية تم حجرهم"، مبيناً أنه "تم توفير مفارز طبية في مطار النجف وكاميرا حرارية وإسعافات".
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