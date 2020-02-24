محافظ النجف يطالب الحكومة بتزويد المحافظة بكمامات وأدوية

وقال الياسري في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير دائرة صحة المحافظة رضوان الكندي حضرته الخليج 365، :"نطلب من الحكومة تزويدنا بكمامات وأدوية"، مبيناً ان "وزارة الصحة مقصرة معنا ووزير الصحة لم يكلف نفسه بأن يتصل حتى بشان حالة الإصابة بكورونا".من جانبه، أوضح الكندي، أن "معلومات وصلت عن الحالة إلى دائرة صحة المحافظة وذهبت مفرزة طبية إلى الحالة"، مبيناً :"وجدنا لديه ارتفاع طفيف بالحرارة وعرفنا انه قادم من مدينة قم الإيرانية وعزلناه في غرفة وبعثنا بعينة غلى بغداد".

وأشار إلى أن "الحالة ظهرت أنها موجبة، ورغم ذلك كان بحالة جيدة وتم إرسال فريق لحجر كل المقيمين في المدرسة الدينية داخل فندق".

وتابع الكندي، أن "13 شخصاً من طلبة العلوم الدينية تم حجرهم"، مبيناً أنه "تم توفير مفارز طبية في مطار النجف وكاميرا حرارية وإسعافات".

