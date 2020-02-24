رسمياً.. الاتحاد الكويتي يوقف النشاط الكروي لاسبوعين بسبب كورونا

2020-02-24 | 19:35
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اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ايقاف النشاط الرياضي لاسبوعين بسبب مرض "كورونا".
واضاف "ذلك بناءً على توجيهات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وذلك من أجل المصلحة العامة وصحة أبناؤنا في الوسط الرياضي".
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، أعلن الصباح، اعتذار الاتحاد لنظيره السعودي، عن عدم استضافة مباراة فريقي التعاون السعودي وبرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال اسيا بسبب كورونا.
ويلعب في الدوري الكويتي ثلاثة لاعبين عراقيين وهم علاء عباس وامجد عطوان في نادي الكويت ومحمد شوكان في نادي كاظمة.
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