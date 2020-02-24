2020-02-24 | 19:28
2,457 مشاهدة
اكد مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة خالد يحيى، ان اسود الرافدين مازال بامكانهم التعويض في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا 2021، فيما اعلن عن استقالته رسمياً.
وقال يحيى في المؤتمر الصحفي للمباراة وحضرته الخليج 365، إن "المنتخب الوطني لازال بامكانه التعويض في التصفيات الاسيوية بالرغم من الخسارتين امام لبنان والهند، بامكاننا المنافسة على البطاقة الثانية وكذلك احتمالية التأهل كأفضل ثالث".
واوضح بالقول، "كمدرب اتحمل مسؤولية النتائج كاملة، لكني ايضاً فوجئت من اداء بعض اللاعبين، فهم لم يظهروا بالشكل الذي كانوا عليه في المباريات السابقة ولا حتى في مسابقة الدوري الممتاز".
واضاف يحيى، أن "مهمة تدريب المنتخب الوطني صعبة للغاية، قبلت بها لانها واجب وطني وحان الوقت لاعلن استقالتي رسمياً من تدريب اسود الرافدين"، معرباً عن امله في أن "يحقق المنتخب الوطني نتائج ايجابية في المباريات المقبلة".
وسيواجه العراق المنتخب البحريني في الجولة الثالثة من التصفيات بتاريخ 26 تشرين الثاني المقبل، بينما سيلاعب لبنان في الـ29 من ذات الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب وطني السلة يعلن استقالته رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.