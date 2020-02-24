مدرب وطني السلة يعلن استقالته رسمياً

وتلقى اسود الرافدين خسارتين في الجولتين الاولى الاولى والثانية، حيث خسر امام لبنان 87-68 وامام الهند اليوم، بنتيجة 75-94.

وقال يحيى في المؤتمر الصحفي للمباراة وحضرته الخليج 365، إن "المنتخب الوطني لازال بامكانه التعويض في التصفيات الاسيوية بالرغم من الخسارتين امام لبنان والهند، بامكاننا المنافسة على البطاقة الثانية وكذلك احتمالية التأهل كأفضل ثالث".



واوضح بالقول، "كمدرب اتحمل مسؤولية النتائج كاملة، لكني ايضاً فوجئت من اداء بعض اللاعبين، فهم لم يظهروا بالشكل الذي كانوا عليه في المباريات السابقة ولا حتى في مسابقة الدوري الممتاز".

واضاف يحيى، أن "مهمة تدريب المنتخب الوطني صعبة للغاية، قبلت بها لانها واجب وطني وحان الوقت لاعلن استقالتي رسمياً من تدريب اسود الرافدين"، معرباً عن امله في أن "يحقق المنتخب الوطني نتائج ايجابية في المباريات المقبلة".



وسيواجه العراق المنتخب البحريني في الجولة الثالثة من التصفيات بتاريخ 26 تشرين الثاني المقبل، بينما سيلاعب لبنان في الـ29 من ذات الشهر.