الكويت تلغي احتفالاتها بالعيد الوطني بسبب "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ألغت الكويت رسميا احتفالاتها بالعيد الوطني "حتى إشعار آخر" بسبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.



وأورد بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي "أن الوضع الاستثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وشمل قرار مجلس الوزراء إلغاء كافة فعاليات الوطنية والشعبية حتى إشعار آخر، داعيا إلى "تفهم الإجراءات التي تفرضها مواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون لسلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم".

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ويندرج القرار الكويتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البلد الخليجي للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، قرارا حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها ومستلزمات فحص كورونا المستجد.

وحظرت الكويت دخول جميع السفن القادمة من العراق بكافة أنواعها إلى الموانئ التابعة للمؤسسة (الشعيبة - الشويخ - الدوحة) حتى إشعار آخر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس "كورونا" (كوفيد- 19). وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة، ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.