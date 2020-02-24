عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

الخليج 365

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن طرفا النزاع في ليبيا “يعلقان” مشاركتهما في مباحثات جنيف.

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وعلق مجلس النواب الليبي، الإثنين، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف المقرر عقده بعد غد، وذلك لـ”تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار”.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا.

وأوضح حومة أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضواً لتمثيله في محادثات جنيف، وذلك وفقاً للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، مستدركاً أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.