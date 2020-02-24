شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية: إيران تتحمل مسؤولية أي اعتداء علينا بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم الخارجية الأميركية الاثنين للعربية والحدث ، الاثنين، إن السعودية شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة والعلاقات معها تاريخية ومتميزة وتتخطى مواجهة إيران. وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث قضايا الأمن الإقليمي خلال زيارته للسعودية. وذكرت المسؤول الأميركي أن إيران "تتحمل مسؤولية أي اعتداء علينا في العراق" مؤكدة أن واشنطن ستمنع الميليشيات العراقية من مهاجمة المنطقة الخضراء. Advertisements وحثت المتحدث باسم الخارجية الأميركية رئيس الحكومة العراقية المكلف بضم الأكراد والسنة في تشكيلته. إلى ذلك اعتبر المسؤول الأميركي سلوك رئيس النظام السوري بشار الأسد وإيران وروسيا نقطة سوداء في تاريخهم، مشددا في الوقت ذاته أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية. ووصف المصدر الوضع في سوريا بالكارثي وطالب روسيا وإيران بحماية المدنيين.

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