رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا لسوء الأحوال الجوية .. والكهرباء تحذر المواطنين

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات.



وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا.

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«الكهرباء» تحذر المواطنين من «الكابلات العارية»

صرح الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة ولم تتأثر بسقوط الأمطار التى شهدتها البلاد منذ صباح اليوم الإثنين، على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة اخبار اليوم "، أنه لابد على المواطنين الابتعاد عن المناطق التى بها كابلات كهرباء عارية وكولديرات المياه المتواجدة فى الشارع.

وأشار حمزة أنه لم تشهد أى محافظة على مستوى الجمهورية انقطاعات حتى الآن، لافتا إلى أن التطوير الذى حدث بالشبكة يجعل الانقطاعات لا تستغرق أكثر من ساعة، بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.