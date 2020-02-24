قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تأجيل الدراسة في مدارس محافظة الجيزة، غدا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على جميع أنحاء المحافظة.
وأكدت مصادر في محافظة الجيزة، أن قرار تأجيل الدراسة، جاء للحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية وذلك وفقا لصدى البلد .
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تأجيل الدراسة في جميع مدارس الجيزة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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