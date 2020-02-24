رسميا.. تأجيل الدراسة في جميع مدارس الجيزة غدا

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تأجيل الدراسة في مدارس محافظة الجيزة، غدا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على جميع أنحاء المحافظة.

وأكدت مصادر في محافظة الجيزة، أن قرار تأجيل الدراسة، جاء للحفاظ على سلامة الطلاب في جميع المراحل التعليمية وذلك وفقا لصدى البلد .