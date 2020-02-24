وصول طائرة إيرانية ثانية إلى بيروت ولا أعراض لفيروس كورونا على أي من المسافرين على متنها

وصلت الى ​مطار بيروت​ الدولي مساء اليوم ​طائرة​ إيرانية هي الثانية، واتخذ الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ والمراجع المختصة في مطار بيروت الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة للكشف على ركابها.

وكما اتخذت في وقت سابق اليوم التدابير الخاصة مع ركاب الطائرتين الإيرانية والايطالية، كذلك حصل مع هذه الطائرة، لجهة تعبئة الاستمارات وإجراء فحوص معينة وتخصيص ممرات خاصة لهم.

ولم يفد عن وجود أي حالة غير عادية بين الركاب.