وصلت الى مطار بيروت الدولي مساء اليوم طائرة إيرانية هي الثانية، واتخذ الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والمراجع المختصة في مطار بيروت الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة للكشف على ركابها.
وكما اتخذت في وقت سابق اليوم التدابير الخاصة مع ركاب الطائرتين الإيرانية والايطالية، كذلك حصل مع هذه الطائرة، لجهة تعبئة الاستمارات وإجراء فحوص معينة وتخصيص ممرات خاصة لهم.
ولم يفد عن وجود أي حالة غير عادية بين الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة إيرانية ثانية إلى بيروت ولا أعراض لفيروس كورونا على أي من المسافرين على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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