منظمة الصحة العالمية في لبنان: المستشفى الحكومي يستوعب 100 حالة مصابة بالكورونا

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي، في حديث تلفزيوني، ان "المنظمة تعمل كشريك لوزارة الصحة وتعمل تحت مظلة الوزارة، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة كافية للحد من الكورونا، ونحن نساعد على توفير كل الاحتياجات اللازمة"، موضحة ان "المسافرين الذين يأتون الى لبنان عبر من ايران وكوريا وايطاليا او من الصين عبر قطر ودبي يتم رصدهم، ويتم مراقبة المسافرين بشكل دوري للإطلاع على اي متغير صحي لهم".
ولفتت الشنقيطي الى انه"عند وصول الطائرة تقوم الفرق الطبية بفحص الجميع واي شخص يظهر عليه اي عارض تقوم الفرق بنقله الى المستشفى الحكومي للتأكد ما اذا كان يحمل الفيروس ام لا، والفريق الموجود في المطار يقوم باخذ كل المعلومات من القادمين، واي شخص اذا حصل له اي عارض صحي بعد وصوله الى لبنان والذهاب الى منزله يمكنه الاتصال عبر الرقم الساخن الذي وزعه وزير الصحة لتقوم فرق الصليب الاحمر الى المستئفى الحكومي وفحصه ومن ثم الحجر عليه اذا اتضج انه مصاب"، موضحة ان "المستشفى الحكومي مجهز بكل المعدات اللازمة، والمستشفى لديه القدرة على استيعاب 100 حالة تقريباً والفريق الموجود بالمستشفى تم تدريبه جيداً، اما بالنسبة للفريق الطبي الموجود في المطار، فسنعمل على مشاركة فريق ثاني الى جانبه، ويتم تدريب كوادر صحية جديدة".
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