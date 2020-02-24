حتي: الحكومة تولي أهمية للتعاون مع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي

أكد شرف وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ على أهمية "​سياسة النأي بالنفس​ وأولوية تعميق التعاون مع ​الدول العربية​ والأوروبية وتعزيزه وتفعيل اتفاق الشراكة الموقع بين ​لبنان​ و​الاتحاد الأوروبي​ في المجالات كافة".

وعرض حتي خلال حفل غداء أقامه سفير الاتحاد الأوروبي ​رالف طراف​ على شرفه بحضور سفراء دول الاتحاد المعتمدين في لبنان، "استراتيجية ​الحكومة اللبنانية​ في مواجهة التحديات الاقتصادية وكيفية العمل على الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان"، مؤكدا "الأهمية التي توليها الحكومة للتعاون مع الدول العربية الشقيقة ودول الاتحاد الأوروبي"، إضافةً إلى "موقف لبنان من التطورات".