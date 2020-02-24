انور جمعة: يوم الصلاة في القدس الشريف هو اليوم المنشود

دعا النائب ​أنور جمعة​ خلال احتفال أقامته "الجبهة الديمقراطية لتحرير ​فلسطين​" في مخيم الجليل في ​بعلبك​، إلى "التنبه لما يقوم به العدو الصهيوني من أعمال استيطانية لتطويق ​القدس​ عبر إنشاء وحدات استيطانية جديدة، ومواجهة ما يسمى بصفقة القرن بالفعل لا بالكلام فقط"، معتبراً ان "اليوم الذي نصلي فيه بالقدس الشريف هو اليوم المنشود، والذي سيتحقق قريبا عبر الأبطال من المجاهدين ومن أبناء فلسطين و​القضية الفلسطينية​".

ولفت جمعة الى ان "ما تفعله كل ​فصائل المقاومة​ على امتداد العالمين العربي والإسلامي، يؤكد لنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وإلا لماذا يضطر الغبيان المأزومان المتهمان ب​الفساد​ في الداخل وبالفشل في الخارج، ​دونالد ترامب​ و​بنيامين نتانياهو​ أن يعلنا صفقة من جهة واحدة"، موضحاً ان "الشهيد الفريق ​قاسم سليماني​ حمل هم القضية الفلسطينية، ولم يكن همه أن يظهر على الإعلام، بل عمل بصمت لمصلحة هذه القضية، والحكام العرب الذين يصفقون ويلهثون وراء الأميركي والإسرائيلي، هم خانعون ويخافون على عروشهم".