دعا النائب أنور جمعة خلال احتفال أقامته "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في مخيم الجليل في بعلبك، إلى "التنبه لما يقوم به العدو الصهيوني من أعمال استيطانية لتطويق القدس عبر إنشاء وحدات استيطانية جديدة، ومواجهة ما يسمى بصفقة القرن بالفعل لا بالكلام فقط"، معتبراً ان "اليوم الذي نصلي فيه بالقدس الشريف هو اليوم المنشود، والذي سيتحقق قريبا عبر الأبطال من المجاهدين ومن أبناء فلسطين والقضية الفلسطينية".
ولفت جمعة الى ان "ما تفعله كل فصائل المقاومة على امتداد العالمين العربي والإسلامي، يؤكد لنا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وإلا لماذا يضطر الغبيان المأزومان المتهمان بالفساد في الداخل وبالفشل في الخارج، دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو أن يعلنا صفقة من جهة واحدة"، موضحاً ان "الشهيد الفريق قاسم سليماني حمل هم القضية الفلسطينية، ولم يكن همه أن يظهر على الإعلام، بل عمل بصمت لمصلحة هذه القضية، والحكام العرب الذين يصفقون ويلهثون وراء الأميركي والإسرائيلي، هم خانعون ويخافون على عروشهم".
كانت هذه تفاصيل خبر انور جمعة: يوم الصلاة في القدس الشريف هو اليوم المنشود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.