مصادر الـ"MTV": على لبنان تامين 10 مليارات دولار لانعاش الاقتصاد

أفادت مصادر مطلعة على الاجتماعات التي يجريها وفد ​صندوق النقد الدولي​ مع الأفرقاء السياسيين لقناة الـ"MTV"، بأن "الوفد ينتظر خطة ​الحكومة​ الشاملة قبل اعطاء النصائح، وهو مدرك مدى خطورة الازمة في ​لبنان​"، مشيرة الى أن "الوفد يرى أنه لا يمكننا حل مشكلة الدين دون اعادة جدولته او اجراء "HAIR CUT".

وفي موضوع سعر الصرف، رأت المصادر أن "الوفد غير متحمس لتحرير سعر الصرف ضمن القيود المفروضة على رأس ​المال​، فاي تحرير للصرف سيجعل الصيارفة يتحكمون بالسعر ويرفعونه على المواطن".

وفي مسألة الخصخة، أوضحت المصادر بأن "الوفد اقترح انشاء صناديق للإدارات العامة، واعتبر ان على الحكومة تخفيض ​العجز​ في ميزانيتها، وعلى لبنان تامين 10 مليارات ​دولار​ لانعاش ​الاقتصاد​".