التقى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ مجموعة من لجان التجار والصناعيين من ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ لمناقشة الوضع العام والمشاكل واقتراح الحلول. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد علامة أنه "وفي متابعة لإجتماع الأسبوع الفائت، إلتقيت اليوم ومجموعة من لجان التجار والصناعيين من الضاحية حيث تطرقنا لمجمل العقبات التي تواجههم ولسلسلة من الإقتراحات المُساعدة في عملية النهوض ب​الإقتصاد​ المحلي على أن تتابع الخطوات بلقاء موسّع قريبا للإتفاق على ورقة موحدة ترفع للمعنيين لمتابعتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة يستقبل مجموعة من لجان التجار والصناعيين لمناقشة العقبات والحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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