‫تحليق لمروحيتين معاديتين على طول الحدود الفاصلة جنوب لبنان

يسجل في هذه الاثناء، تحليق لمروحيتين عسكريتين معاديتين على طول الحدود الفاصلة بين ​لبنان​ و​فلسطين المحتلة​، مقابل بلدات حولا، ​ميس الجبل​ و​بليدا​، على علو متوسط . إضغط للمزيد

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