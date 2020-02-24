أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، ان "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​بلدة كفركلا​ اوقفت كل من (ع.ا) و (م.ف) على خلفية تعاطي ​حشيشة الكيف​ وترويج ​حبوب مخدرة​، وتم تسليمهما إلى مخفر تل النحاس لإجراء المقتضى القانوني بحقهما". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية من شعبة المعلومات في كفركلا توقف شخصين لترويجهم حبوب مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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