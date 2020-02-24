عمار: لبنان يعمل وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا

اشار مدير عام ​وزارة الصحة​ ​وليد عمار​ ان ​لبنان​ يعمل وفق بروتوكول ​منظمة الصحة العالمية​ في مواجهة ​فيروس كورونا​، ولفت الى ان موضوع مكافحة كورونا بحاجة الى تعاون بين الوزارة والمواطنين، حيث ان الوزارة تتواصل مع المواطنين الذين يخضعون للحجر في منازلهم بعد قدومهم من بلدان فيها انتشار للفيروس.

وذكر عمار في تصريح تلفزيوني، بأن الدول التي فيها انتشار محلي ك​الصين​ و​ايران​ و​كوريا الجنوبية​ و​ايطاليا​ هي الدول التي نتابع مع القادمون منها صحيا بشكل دقيق، ونحن نتابع حرارة كل المسافرين القادمين الى لبنان.