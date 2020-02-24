حمدان يستقبل وفودا وتأكيد على أن انتصار سوريا ضد الإرهاب

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، الأمين العام لاتحاد العام لطلاب العرب-ممثل الاتحاد الوطني لطلبة ​سوريا​ نضال عمار، ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في ​لبنان​ رشا فاضل، وأمين عام حزب التجمع الوحدوي في ​البحرين​ حسن المرزوق، وقيادي في ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ عبدالكريم شرقي في مقر المرابطون.

وأكد المجتمعون أن "الانجازات الميدانية لجيش ​العروبة​ الأول ​الجيش​ العربي السوري والصمود العظيم للسوريين والرؤية الاستراتيجية للقيادة السورية وعلى رأسها الرئيس ​بشار الأسد​ والدعم الروسي العسكري والسياسي، يؤكد أن مشروع التفتيت والتقسيم في سوريا على أيدي عصابات الإخوان المتأسلمين قد هُزِم شرّ هزيمة".

وأشار المجتمعون أنه "في الأيام القادمة ستُكتب الأحرف الأولى للنصر المبين في سوريا على كل إرهابيي ​العالم​، الذين بدأوا ​الهجرة​ المعاكسة إلى الدول التي أرسلتهم، وبالتالي فإن سوريا ستعود إلى دورها الطبيعي الرائد في حماية ​الأمن​ القومي العربي من كل الشرور المتربصة به".