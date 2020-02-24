السلطات الكويتية توقف جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق بسبب كورونا

أعلنت السلطات الكويتية عن "توقيف جميع الرحلات الجوية من وإلى ​العراق​ بسبب ​كورونا​". وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر إلغاء كافة فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني حتى إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن "إصابة 3 اشخاص بفيروس كورونا بعد عودتهم من مدينة مشهد الايرانية"، مشيرة الى أن "الحالة الاولى لمواطن كويتي (51 عاما) ولم تظهر عليه أعراض، الحالة الثانية لسعودي (61 عاما) ولم تظهر عليه أعراض والحالة الثالثة لبدون (21 عاما) ظهرت عليه بوادر أوليه بأعراض المرض".

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