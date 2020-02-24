أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، في كلمة مسجلة من قصر قرطاج، مع الأمير القطري تميم بن حمد الذي يزور تونس، انه "ناقش على المستوى الخارجي، القضية الليبية، وكيف يجب أن يكون الحل ليبيًا، كما تم التطرق إلى كيفية جمع القبائل الليبية الذين لهم مشروعية شعبية، وكيف يمكن أن تكون هذه الشرعية طريقة تمهد ل​انتخابات​ دون أي تدخل خارجي"، موضحاً انه "لا أعتقد أن الحل يأتي من الخارج بقدر ما يأتي من الليبيين أنفسهم"، مؤكدا "نحن نتمسك بالشرعية الدولية في ​ليبيا​ لكنها ليست شرعية أبدية، ولا بد أن يحل محلها شرعية ليبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي بعد لقائه امير قطر: لا أعتقد أن الحل بليبيا يأتي من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.