الدفاع الروسية: تركيا استأنفت الدوريات المشتركة مع روسيا شمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ والسلطات التركية "استئناف الدوريات المشتركة بين البلدين شمال سوريا". ونفى مركز مصالحة الروسية"ضرب تجمعات سكنية في إدلب"، مؤكدا أن "التقارير عن استهداف الطيران الروسي بلدات في إدلب هو تضليل مقصود". وعقب أيام من التوتر بين ​روسيا​ و​تركيا​، إتفق كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تكثيف الاتصالات بينهما بشـأن إدلب السورية لخفض حدة التوتر وتطبيق وقف إطلاق النار.

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