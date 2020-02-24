حذرت وزارة السياحة الصينية مواطنيها من "السفر إلى الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "السياح الصينيين يلاقون معاملة غير عادلة هناك بسبب إجراءات مغالى فيها للوقاية من فيروس "كورونا"، منبهة من "الوضع الأمني في الولايات المتحدة".
وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا فيه على انتشار الفيروس، والذي شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة الصينية تحذر مواطنيها من السفر الى أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.