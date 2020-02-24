وزارة السياحة الصينية تحذر مواطنيها من السفر الى أميركا

حذرت ​وزارة السياحة​ ​الصين​ية مواطنيها من "السفر إلى ​الولايات المتحدة​"، مشيرة إلى أن "السياح الصينيين يلاقون معاملة غير عادلة هناك بسبب إجراءات مغالى فيها للوقاية من فيروس "كورونا"، منبهة من "​الوضع الأمني​ في الولايات المتحدة".

وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا فيه على انتشار الفيروس، والذي شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.