الصحة القطرية: سنتخذ إجراءات إضافية للكشف المبكر عن المصابين بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في دولة قطر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اتخاذها عددا من الإجراءات الإضافية، بهدف الرصد والكشف عن أي ​حالات​ يشتبه في إصابتها بعدوى فيروس "كورونا" الجديد، والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن ​منظمة الصحة العالمية​".

هذا وكانت ​الخطوط الجوية القطرية​، قد أكدت في وقت سابق، أنها ستخضع الركاب القادمين من ​إيران​ و​كوريا الجنوبية​، للحجر الصحي، بسبب مخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

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