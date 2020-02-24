أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "اتخاذها عددا من الإجراءات الإضافية، بهدف الرصد والكشف عن أي حالات يشتبه في إصابتها بعدوى فيروس "كورونا" الجديد، والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".
هذا وكانت الخطوط الجوية القطرية، قد أكدت في وقت سابق، أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية، للحجر الصحي، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة القطرية: سنتخذ إجراءات إضافية للكشف المبكر عن المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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