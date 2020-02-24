وزير الصحة الفرنسي: فيروس كورونا لم يعد متواجداً على الأراضي الفرنسية

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن "شفاء آخر مريضٍ مصاب بفيروس كورونا في فرنسا وخروجه من المستشفى"، مشيرا الى أنه "كان يخضع للعلاج في ليون، ولم يعد معدياً وقد عاد أدراجه"، ومؤكدا أن "فيروس كورونا لم يعد متواجداً على الأراضي الفرنسية".
وطلب فيران في مؤتمر صحفي، من المواطنين الفرنسيين العائدين من شمال إيطاليا، حيث تخضع 11 مدينة لحجر صحي بسبب تخطي عدد المصابين بالفيروس الـ200 شخص، "اتخاذ احتياطات صحية حددتها وزارة الصحة"، متوجها لهم بالقول "إذا كنتم عائدين من روما ليس هناك أي احتياط معين يجب اتخاذه، وأنا شخصياً سأكون متواجداً غداً في روما برفقة وزراء صحة أوروبيين، لكن إذا كنتم عائدين من ميلانو أو البندقية فعليكم أن تتخذوا احتياطات صحية لمدة 14 يوماً".
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