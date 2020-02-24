الصحة السودانية: الاشتباه في إصابة 8 أشخاص بفيروس "كورونا"

أعلن مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، في وزارة الصحة السودانية محمد نقد الله، عن "إرسال فريق طبي إلى إحدى الفنادق بالخرطوم للتقصي عن وجود 8 أجانب قدموا من الصين يشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد"، مؤكدا "عدم وجود أي حالات مصابة بالمرض"، ومشيرا الى أن "درجات حرارة الضيوف المقيمين في الفندق تتراوح بين 35 و36 درجة، والبعض منهم دخل البلاد منذ 4 شباط الحالي، وحتى 22 من الشهر نفسه، وهم جزء من المجموعة المسجلة والمتابعة من قبل السلطات الصحية ولا يعدون مصدر خطر".

ونفى نقد الله، في بيان، "ما تردد عن دخول عدد من الصينيين العاملين في مصفاة الجيلي، والقادمين من الصين، دون علم السلطات الصحية، مشددا على "أنهم خضعوا لكل خطوات الرقابة المطلوبة والمفروضة والمتابعة، بالشراكة مع مسؤولي الخدمات الصحية التي يتبعون لها"، واوضح أن "نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لا تظهر عليهم أعراض الإشتباه بالإصابة، يشمل قياس درجة الحرارة وملء استمارة إقرار صحي تتضمن المعلومات المطلوبة عن الزائرين ومن أين قدموا، بالإضافة لوجهتهم داخل السودان، وأرقام هواتفهم، وكل القادمين سواء من السودانيين أو غيرهم، تتم متابعتهم لمدة أسبوعين".