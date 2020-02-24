رئيس البرلمان العراقي: برنامج حكومة علاوي لا يتضمن موعدا للانتخابات المبكرة

أشار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الى أن "برنامج رئيس ال​حكومة​ المكلف محمد علاوي لا يتضمن موعدا للانتخابات المبكرة". ولا يزال أمام علاوي، سوى يوم واحد لإعلان أسماء أعضاء حكومته أمام كتل البرلمان، وخمسة أيام فقط، لتنتهي معها مهلته الدستورية التي تلزمه بإنهاء تشكيل حكومته.

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