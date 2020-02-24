خارجية أميركا للعربية:ايران تتحمل مسؤولية الإعتداء على مصالحنا بالعراق

أفادت قناة "العربية" عن مصادر في ​وزارة الخارجية الأميركية​ بأن "​ايران​ تتحمل مسؤولية أي اعتداء على مصالحنا في ​العراق​، وسنمنع الميليشيات العراقية الموالية ل​إيران​ من مهاجمة مصالحنا".

وأكدت المصادر للقناة أن "سلوك نظام الأسد وإيران و​روسيا​ نقطة سوداء في تاريخهم"،داعية "روسيا وإيران لحماية المدنيين في ​سوريا​". وشددت المصادر على أن "إيران تستهدف المدنيين في ​السعودية​ ب​صواريخ​ الحوثي"، مؤكدةً أنها "تعتمد السعودية و​دول الخليج​ في ردع إيران، فالسعودية هي شريك استراتيجي ومهم للولايات المتحدة".

ولفتت المصادر إلى أنه "على رئيس ​الحكومة العراقية​ المكلف حماية المتظاهرين من القتل، وعليه ضم ​السنة​ و​الأكراد​ لحكومته".