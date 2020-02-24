خارجية أميركا للعربية:ايران تتحمل مسؤولية الإعتداء على مصالحنا بالعراق

أفادت قناة "العربية" عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية بأن "ايران تتحمل مسؤولية أي اعتداء على مصالحنا في العراق، وسنمنع الميليشيات العراقية الموالية لإيران من مهاجمة مصالحنا".
وأكدت المصادر للقناة أن "سلوك نظام الأسد وإيران وروسيا نقطة سوداء في تاريخهم"،داعية "روسيا وإيران لحماية المدنيين في سوريا". وشددت المصادر على أن "إيران تستهدف المدنيين في السعودية بصواريخ الحوثي"، مؤكدةً أنها "تعتمد السعودية ودول الخليج في ردع إيران، فالسعودية هي شريك استراتيجي ومهم للولايات المتحدة".
ولفتت المصادر إلى أنه "على رئيس الحكومة العراقية المكلف حماية المتظاهرين من القتل، وعليه ضم السنة والأكراد لحكومته".
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