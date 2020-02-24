النفط الإيرانية: يمكننا إنتاج مليار متر مكعب غاز يوميا من الشهر المقبل

أعلن وزير ​النفط​ ال​إيران​ي ​بيجن زنغنه​، في حديث اذاعي ان "بلاده ستكون قادرة على إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من ​الغاز​ يومياً"، موضحاً انه "بالنسبة للمنصتين الأخيرتين في بارس الجنوبي، هناك واحدة تم تركيبها اليوم والمنصة التالية سيتم تركيبها قبل 20 آذار المقبل، وبالتالي سيصبح لدينا جميع منصات المراحل السبع والعشرين لبارس الجنوبي، وهو ما سيمكننا من إنتاج هذه الكمية".

هذا وكان الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية "شانا" ذكر نقلا عن الوزير قبل أيام، أن إنتاج حقول غرب كارون النفطية في جنوب غرب إيران زاد بمقدار خمسة أمثال في الأعوام الستة الماضية.