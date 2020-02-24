الصحة السعودية: المنشورات التي تحذر من الأكل من المطاعم بسبب الكورونا غير صحيحة

أكدت ​وزارة الصحة السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "جميع المنشورات التي تحذر من الأكل والطلب من ​المطاعم​ بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد غير صحيحة"، داعية إلى "التواصل مع طبيب مختص للاستفسار عن الفيروس وأخذ العلم والمعلومات من المصادر الرسمية حصرا".

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